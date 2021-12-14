Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Российская Федерация скапливает войска возле границ Украины для шантажа.

Об этом президент сказал в интервью итальянской ежедневной газете La Repubblica, сообщает пресс-служба главы государства.

"Для чего используются войска, которые вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем прежде всего против западных государств. Но если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще жестче, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против нашего государства и, возможно, региона в целом", - заявил он, отвечая на вопрос считает ли Зеленский, что военные маневры РФ представляют большую угрозу, чем обычно.

При этом Зеленский заявил, что Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на восточных границах. "Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах", - заявил президент.

Ранее мы сообщали, что заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что РФ готова двинуть против Украины "почти все наземные войска к западу от Урала".

Также писали, что Блинкен призвал РФ отвести войска от границы.