Российские власти стягивают войска к границе с Украиной, несмотря на разговор президентов Джо Байдена и Владимира Путина, передает CNN со ссылкой на источники в американской разведке.

Журналисты утверждают, что Россия начала использоваться для переброса войск воздушные и железнодорожные системы — самолеты и поезда. При этом похожая картина якобы была заметна и весной.

Источники издания утверждают, что на границе с Украиной скопились более 50 батальонных тактических групп. Они якобы являются самодостаточными боевыми единицами с комбинацией войск, артиллерии противотанковым вооружением, а также разведывательными и инженерными частями.

Напомним, Украина призывает Соединенные Штаты увеличить военную помощь Вооруженным силам из-за угрозы нового нападения РФ. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны Patriot.

Между тем, в Белом доме полагают, что Россия еще не решила, какие дальнейшие шаги предпринимать в отношении Украины.