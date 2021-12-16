У границы Украины с Россией сейчас находится 92 тысячи российских военнослужащих, но президенту РФ Владимиру Путину потребуется гораздо больше, если он собирается вторгнуться в Украину.

Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Reuters.

"Было некоторое (увеличение численности войск - Ред.), но настолько критично, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение - Ред.) произойдет сейчас", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО считает, что России потребуется не менее 500-600 тысяч солдат на границе, чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления.

Но при этом Данилов добавил, что Россия может увеличить численность войск очень быстро и в любой момент, но для начала вторжения ей потребуется более 24 часов, чтобы подвести достаточное количество войск к границе.

По словам Данилова, Киев по-прежнему обеспокоен наращиванием военной мощи РФ у украинской границы и ситуация не слишком изменилась после видеозвонка 7 декабря, в котором президент США Джо Байден предупреждал президента России Владимира Путина о последствиях вторжения в Украину.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Вашингтон рассматривает возможность дополнительного размещения войск на ротационной основе на восточном фланге НАТО на случай вторжения России в Украину.

Также мы сообщали, что около границы Украины кружил "самолет судного дня" из авиапарка Путина.