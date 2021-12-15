В среду, 15 декабря, на границе с Украиной зафиксировали летающий кругами самолёт Ил-96-300 ПУ из авиапарка президента Российской Федерации Владимира Путина.

Согласно специфике воздушного судна, самолет из летного отряда "Россия" кружил у самой границы Украины, а в 15:21 (Это 14:21 по Киеву) приземлился в Воронеже.

Кроме того, сама модель Ил-96-300 ПУ считается "самолетом судного дня" - это полноценный командный воздушный пункт.

Напомним, ранее мы писали о том, что Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что без помощи западных стран Украина не сможет устоять в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации, о котором сообщают американские СМИ.

Кроме того, он считает, что вторжение РФ в Украину может начаться с авиаударов и ракетных обстрелов складов с боеприпасами и окопов. По его словам, после этого украинские военные будут выведены из строя, их руководство не сможет координировать оборону и снабжать фронт, а ответственность за ведение боя ляжет на передовых командиров.

Мы также сообщали о том, что в субботу, 11 декабря, над территорией Донбасса летал самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов.