В субботу, 11 декабря, над территорией Донбасса прямо сейчас летает самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint ВВС Соединенных Штатов.

Согласно специфике воздушного судна, можно предположить, что оно может вести разведку в районе линии соприкосновения.

Ранее на данном направлении работали только высотные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) RQ-4A Global Hawk.

Ранее мы писали о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден исключил ввод американских войск в Украину для защиты от "российского вторжения".

В то же время глава военной разведки Украины Кирилл Буданов считает, что без помощи западных стран Украина не сможет устоять в случае полномасштабного вторжения Российской Федерации, о котором сообщают американские СМИ. Также он считает, что вторжение РФ в Украину может начаться с авиаударов и ракетных обстрелов складов с боеприпасами и окопов.

Кроме этого, "Страна" разобралась, какая реальная ситуация на российско-украинской границе и действительно ли движения российских войск там говорит о подготовке к полномасштабной войне.