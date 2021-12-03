Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались для сопровождения самолетов-разведчиков США над Черным морем. Нарушения границ американскими самолетами не допущено.

Об этом 3 декабря сообщили "Известия" со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили воздушные цели, которые приближались к госгранице РФ.

"Для опознания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-27 и Су-30. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 "Артемис" сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - рассказали в ведомстве.

Военные добавили, что полеты российских истребителей выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В начале ноября "Страна" приводила заявление России о том, что у границ страны на Черном море усилила активность воздушная разведка НАТО.

Также мы писали, что незадолго до этого в Черном море прошли учения, на которых российский фрегат уничтожил авиацию противника зенитными ракетами.