В пятницу, 12 ноября, самолет-разведчик Соединенных Штатов Beechcraft RC-12 проводит полет у границ Беларуси и Калининградской области Российской Федерации.

Об этом сообщает "Белта" в своем Telegram-канале.

На это также указывают данные сервиса FlightRadar, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

Вместе с тем, в этом время на территории Беларуси проходят совместные с Россией учения десантных групп.

Beechcraft RC-12 - тактический самолет радиоэлектронной разведки, принят на вооружение в 1984 году. Входит в дивизион авиационного обнаружения и перехвата электронных сигналов.

Ранее мы рассказывали, в течение ближайшего месяца Украина планирует провести учения территориальной обороны у границ с Беларусью.

Также сообщали, как российский истребитель перехватил над Черным морем самолет-разведчик США. Весь полет Су-30СМ проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы допущено не было.

Кроме тогою, сообщалось, как самолет-разведчик США совершил полет над Черным морем.