В Кремле допускают новые переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, который заявил о желании снова поговорить с российским лидером.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РИА "Новости".

"Возможность такая существует. Действительно, может состояться еще один разговор, но пока конкретных договоренностей по срокам нет", - сказал Песков.

Напомним, 7 декабря состоялся онлайн-саммит Владимира Путина и Джо Байдена. Переговоры продолжались ровно два часа по новой засекреченной связи. Путин, открывая переговоры с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом, заявил, что очень бы хотел увидеться с ним лично. Однако в Кремле заявили, что на данный момент говорить о личной встрече лидеров России и Америки в очном формате рано.

Через два дня после этого Джо Байден пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время разговора Зеленского и Байдена стороны обсуждали конфликт на Донбассе и внутренние реформы.

Также сообщалось, что Байден заявил о том, что планирует еще один разговор с Путиным в ближайшем будущем.







