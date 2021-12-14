Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что США троллит Украину. Об этом свидетельствуют переговоры президента США с лидерами других стран до и после общения с Путиным, в то время как с Зеленским Джо Байден связывается в последнюю очередь.

Об этом Богдан сказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Байден ведет переговоры с Путиным, перед этим звонит главам Франции, Германии, Италии, а нам не звонит", - комментирует Богдан.

Богдан добавил, что при этом Белый дом выпускает пресс-релиз, в котором уверяет, что придерживается принципов "ни слова про Украину без Украины".

Напомним, что, по версии Белого дома, разговор президента США Джо Байдена с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоялся через два дня после общения американского лидера с президентом РФ Путиным из-за плотного графика главы Белого дома.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил в телефонном общении с президентом США Джо Байденом. "Обсуждали конфликт на Донбассе и внутренние реформы", - заявил Зеленский.