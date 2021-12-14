Андрей Богдан считает санкции преступлением. Фото: "Страна"

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции - это преступление. И санкции против каналов Виктора Медведчука не являются исключением.

Об этом Богдан сказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Любые санкции, вынесенные СНБО  - это преступление. Даже каналам Медведчука, тем более каналам Медведчука", - сказал Богдан.

По его словам, ни одна страна мира не вводит санкции против своих граждан, как это делает Украина. Богдан считает, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак будут нести за это уголовную ответственность.

Напомним, Богдан не верит в шансы Владимира Зеленского остаться на посту президента до конца срока и считает, что Украина находится на пороге страшных событий.

Также сообщалось, что по словам юриста Портнова в  ближайшие полгода Верховный суд начнет принимать решения по санкциям СНБО. По его мнению, признать санкции законными для судьи означает поставить под вопрос свою репутацию в юридическом мире.

 

 

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