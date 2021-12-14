Уже в ближайшие три-шесть месяцев Верховный суд Украины начнет принимать решения относительно законности санкций Совета национальной безопасности и обороны, которые введены в том числе и против нашего издания.

Об этом юрист Андрей Портнов рассказал в интервью "Стране".

Он объяснил, что СНБО под тем или иным предлогом скрывает от суда, что совершили те, кто попал в санкционный список. При этом судьи неоднократно постановляли процессуальные определения о том, чтобы затребовать эту информацию, но по ряду дел, в том числе и относительно "Страны", им ее не предоставили.

По словам юриста, это означает, что рано или поздно суду придется выносить решение.

"И вот здесь судьи предстанут перед одним из нескольких вопросов: поставить подпись под законностью этих санкций — это значит поставить в юридическом мире под вопрос репутацию и свой авторитет.

Если признать санкции незаконными, это значит, возможно, подвергнуть себя каким-то действиям от власти. Потому что она может сделать все, что хочешь — сократить зарплату судьи до одной копейки через голосование в Раде, например....Думаю, суды ответят на эти вопросы и вынесут первые решения, мне кажется, в ближайшие три—шесть месяцев", - сказал Портнов.

После решения Верховного суда настанет очередь апелляционного суда, которым в таких делая является Большая палата Верховного Суда, затем решение вступит в силу и проигравшие, если таковые будут, пойдут в Европейский суд по правам человека.

Напомним, 9 декабря США ввели санкции против юриста Андрея Портнова и его благотворительного фонда.

Также сообщалось, что благотворительный фонд Портнова потратил 13 миллионов на помощь больницам.