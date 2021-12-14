Журналист Дмитрий Гордон провел трехчасовое интервью с юристом, бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом, который заявил, что не видит шансов того, что глава Украины "усидит до конца срока".

Об этом сообщает интернет-издание "Гордон".

Отвечая на вопрос журналиста о том, "усидит ли Зеленский до конца срока", Андрей Богдан заявил, что не видит шансов.

"Я не вижу шансов. Не вижу шансов ему усидеть. Дисбалансы катастрофические. Бюджетные, экономические, энергетические, управленческие, военные, правоохранительные… Я не вижу даже того, кто захочет вместо него прийти… Как это исправить? Что сделать надо? Мы на пороге каких-то страшных событий, которых мы вообще не можем представить… Мы даже… Мы не субъект, мы объект", – сказал экс-глава Офиса президента Украины.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 3 декабря в ресторане Kritikos на Печерске отпраздновал свой день рождения Андрей Богдан. По просьбе именинника ресторан закрыли под частное мероприятие, а персонал максимально пытался создать интимную обстановку для гостей. Ради этого даже заклеили окна бумагой.

Журналисты "Страны" увидели среди приглашенных на праздник и нардепов из "Слуги народа". В частности, мы увидели Алину Загоруйко и Николая Сольского. Приехали на юбилей журналист Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман, а также нардеп Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности".