В пятницу, 3 декабря, празднует свой день рождения экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

Утром СМИ облетела новость о том, что Богдан обвинил Зеленского во взломе Telegram.

"Вовчик, что ты хочешь почитать? Скажи, я тебе сам покажу. Ваня (глава СБУ Иван Баканов - Ред.), тебя скоро уволят, просто попроси письменный приказ. Вы сказочно тупые", - написал Богдан в соцсетях.

Вечером же по поводу 45-летия Андрей решил устроить вечеринку. По информации "Страны", Богдан планировал праздник заранее и для торжества выбрал ресторан Kritikos на Печерске. Это заведение, где устраивают банкеты и подают блюда греческой кухни.

По просьбе именинника ресторан закрыли под частное мероприятие, а персонал максимально пытался создать интимную обстановку для гостей. Ради этого даже заклеили окна бумагой.

Как сообщают журналисты "Страны", среди приглашенных на праздник есть нардепы из "Слуги народа".

В частности, мы увидели Алину Загоруйко и Николая Сольского. Приехали на юбилей журналист Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман, а также нардеп Алексей Гончаренко из "Европейской солидарности".

Всего на мероприятии собрались около 20 человек.

По информации "Страны" на День Рождения Богдана так же приехали экс-министр МВД Арсен Аваков, судья Павел Вовк, соратник Кличко - Дмитрий Белоцерковец, главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, а также участник санкционного списка Сеяр Куршутов.

Как писала "Страна", в конце ноября Богдан обвинил Зеленского во лжи на пресс-марафоне. Он привет три случая вранья президента.

Также мы сообщали, что недавно Богдан рассорился с застройщиком Вавришем из-за Зеленского. Сейчас партнеры делят совместный бизнес.