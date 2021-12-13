Недавно корреспонденты "Страны" побывали на закрытой вечеринке в честь дня рождения соратника Владимира Зеленского и бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

На праздник в честь 45-летия бизнесмена съехалось немало гостей, среди которых были "Слуги народа", телеведущий Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман и, как сообщают наши источники, даже заезжал Арсен Аваков, экс-министр МВД.

Явно среди приглашенных была и его новая пассия, имя которой нам стало известно. Так, на днях Андрей вывел в свет брюнетку модельной внешности. Пара вместе посетила званый ужин бутика элитных аксессуаров Noblesse. Мероприятие проходило в загородном ресторане Harvest. Там была представлена новая коллекция роскошных швейцарских часов Girard-Perregaux и ювелирные украшения итальянского бренда Pasquale Bruni.

Оксана и Андрей на званом ужине в ресторане под Киевом, фото: jetsetter.ua

Богдан был в вязанном кардигане с норковым воротником, трикотажной рубашке и брюках в стиле кэжуал. Его спутница во всем черном: коктейльном платье замысловатого кроя и жакете поверх.

"Страна" узнала, что новая девушка бизнесмена - Оксана Ватаманюк, модель из Черновцов, ей 26 лет. В 2019 году она стала третьей вице-мисс Украина Вселенная. Она телеведущая на канале о моде Fasion TV, а также преподаватель дефиле. Сейчас она получаете третье высшее образование (к филологическому и музыкальному добавится еще диплом Института украинского языка НАН Украины).

Ватаманюк ходит по подиуму и участвует в конкурсах красоты, фото: instagram.com

В прошлом году Оксана успела засветиться и в политике, как член черновицкой ячейки партии "За майбутне".

А в ноябре красавица родом с Буковины в интервью журналу «Завидные невесты» рассказала, каким для нее является идеал мужчины.

Манекенщица попала на страницы каталога самых желанных женщин Украины, фото: instagram.com

"Ответственный, надежный человек, с высоким моральным, духовным и интеллектуальным уровнем. Также для меня важно, чтоб мужчина был не только любимым человеком, но и лучшим другом и партнером", - пояснила Ватаманюк.

Отметим, что только в июле этого года Андрей Богдан засветил предыдущую избранницу Карину Тищенко. Похоже, роман с ней был недолгим.

Напомним, как ранее писала "Страна", дочь Кличко отметила 19-летие за границей с мамой.