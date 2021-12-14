Американский журналист родом из Одессы Игорь Казацкер прокомментировал недавний телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. По словам Казацкера, глава Белого дома совершил большую ошибку, пообщавшись с Киевом после беседы с Владимиром Путиным.

Об этом журналист сказал в эфире интернет-телеканала "Независимые".

В начале интервью Казацкер упомянул, что тема американо-украинских отношений практически не интересует жителей США, ее освещают в общих чертах только несколько газет. После чего перешел к разговору президентов США и Украины.

"За всем этим, вторым фоном, и, по-моему, самым главным, стояла неловкость Байдена перед Зеленским", - сказал Казацкер.

При этом, отметил журналист, в разговоре с Путиным Байден заверил, что Украина никогда не попадет в НАТО.

Между тем, как писала "Страна" на основании отчетов о переговорах президентов РФ и США, Байден ни в чем таком Путина не заверял. Наоборот, он дал понять, что не будет давать гарантий по вступлению или невступлению Украины в НАТО.

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