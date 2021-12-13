После онлайн-переговоров Байдена с Путиным, а затем с Зеленским, в западных СМИ обсуждаются два вывода.

Во-первых, несмотря на декларируемую Вашингтоном угрозу неназванными санкциями, большая сделка между США и Россией становится все реальнее.

Второй итог - Украине нужно "спасать себя самой".

Чтобы оторвать Россию от Китая, главного противника США, у Байдена, как считают западные СМИ, готовы на уступки, в том числе по Украине, а именно надавить на Киев для выполнения политической части Минских соглашений.

"Возрождение СССР"

По "сделке России и США" в иноСМИ все чаще вспоминают в этой связи Ялтинскую конференцию 1945 года, где тогдашние лидеры СССР, США и Британии разделили сферы влияния в Европе.

"В 2014 году после аннексии Крыма Путин впервые призвал к "новой Ялте", сославшись на сделку в конце Второй мировой войны, когда лидеры союзников разделили мир на сферы влияния", - пишет Washington Post, указывая, что "Путин видит свою ключевую задачу в возвращении Украины в лоно России".

"Россия долгое время создавала буфер безопасности из сговорчивых соседей, считая ее законной "сферой влияния". Потребность России в буфере безопасности укоренилась после последовательных вторжений из Европы на протяжении последних столетий", - цитирует издание Александра Баунова, аналитика Московского центра Карнеги.

О "новой Ялте" упоминает и New York Post.

"В прошлом году Путин "работал" с Байденом, чтобы убедить его в том, что Россия и Америка могут быть партнерами. Кремль при поддержке российской прессы засыпал Байдена нежной речью после виртуальной встречи. В официальном заявлении Кремля отмечалось, что "два президента вспоминали об альянсе между двумя странами во время Второй мировой войны", и "подчеркивалось, что такой союз должен служить примером сегодняшних рамок российско-американских отношений и сотрудничества", - пишет издание.

В целом тема возможных уступок Байдена по Украине - одна из ключевых после переговоров.

"Путин манипулирует Байденом, чтобы выстроить американо-российские отношения на условиях Москвы. На фоне ослабления власти США во время президенства Байдена, Путин продолжит свой долгосрочный проект восстановления советской империи, а следующим шагом станет Украина", - считает издание.

Попытки "возродить СССР" предсказывают и другие, а Байдена ругают за "нерешительность".

"Встреча (Байдена и Путина, - Ред.) была не моментом для демонстрации решимости США, а всего лишь очередным шагом в продолжающемся непреднамеренном плане Байдена, чтобы помочь Путину снова сделать Россию великой, позволив российскому президенту восстановить свое влияние на страны бывшего Советского Союза", - пишет New York Post.

Попытки конкурентов, в том числе НАТО, продавать оружие или создавать дипломатические и военные союзы в предполагаемой сфере деятельности России рассматриваются как нарушение владения - так объясняет Washington Post мотивацию России.

Кстати, по членству Украины в НАТО, кажется, на Западе вопрос закрыли надолго.

"Что касается возможного членства Украины в НАТО, то ранее высокопоставленные чиновники Госдепартамента США заявили, что членство в НАТО для Украины вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", - пишет Associated Press.

В то же время один высокопоставленный чиновник из восточного государства НАТО сказал Financial Times, что "любые разговоры о компромиссе с Москвой должны быть немедленно вырезаны под корень, добавив, что этого мнения придерживаются по крайней мере полдюжины членов ЕС".

Но юридических гарантий о нерасширении НАТО на восток, уверен Hill, США не должны давать, чтобы не позволить России получить геополитический перевес.

"Вашингтон должен категорически отвергнуть это. США - независимая сверхдержава, которая не позволяет другим странам указывать. Предоставление России такого контроля над внешней политикой США означало бы для остального мира, что Америка вступила в новую опасную эпоху изоляции. Это имело бы долгосрочные последствия для глобального баланса сил в ущерб США", - полагает издание.

"Воспользоваться слабостью Запада"

Тем не менее для некоторых Байден на переговорах с Путиным выглядел "слабаком".

"Путин считает Байдена слабым и считает, что его президентство представляет собой уникальное окно возможностей. Итак, он работает над тем, чтобы запугать Байдена и подбодрить его", - пишет New York Post.

Daily Mail откровенно подтрунивает над Байденом.

"Думал, что будешь в разговоре жестким, Джо?" - так издание прокомментировала приветственный жест Байдена в первые секунды беседы с Путиным. Журналисты увидели диссонанс в том, как анонсировалась встреча, и в том, в каком тоне она стартовала.

Пишут и о "других слабостях" Байдена по отношению к России - а именно отмашке по Северному потоку-2.

"Президент США поддержал завершение строительства газопровода Северный поток - 2 в Европу, предоставив России полезный кран, который можно включать и выключать, чтобы заставить Западную Европу выполнить его приказ. Хотя Белый дом, как сообщается, подтолкнет Германию к остановке проекта, если Россия нападет на Украину, Вашингтон вряд ли повлияет на Берлин, который рассматривает Северный поток-2 исключительно с коммерческой точки зрения и поддерживает хорошие отношения с Москвой", - пишет New York Post.

В целом весь Запад, констатируют местные СМИ, выглядит ослабленным. Что якобы может помочь Путину "усилить противоречия и разногласия в рядах западного альянса".

"Все двадцать лет пребывания у власти Путин стремится достичь своей главной цели - ослабить западные демократии, которые он винит в развале Советского Союза... В такой обстановке лидерство США можно только приветствовать, ибо во время кризисов Европа обычно смотрит на Вашингтон, ожидая от него ясных и решительных руководящих указаний. А поскольку в Германии формируется новое правительство, не вставшее пока твердо на ноги, французский президент Эммануэль Макрон отвлекся на предвыборную кампанию, добиваясь переизбрания, а Британия пока не может определить свои перспективы после Брексита, Путин наверняка считает, что сейчас самый удобный момент для того, чтобы воспользоваться слабостью Запада", - пишет Telegraph.

Таким образом, Путин может "почувствовать смелость на границе с Украиной", поскольку Байден пообещал не применять силу против России (что New York Post считает "ужасной ошибкой").

Угроза Вашингтона принять "жесткие экономические и иные меры" против России в случае "нападения на Украину" не запугают Путина, считает Telegraph.

"Безусловно, у Москвы возникнут огромные трудности, если Россию отключат от банковской системы SWIFT (говорят, что такой вариант рассматривается). Но это также вызовет неразбериху и в самой Европе. Что касается ужесточения санкций, то Путин все это видел, а российская экономика уже осуществила структурные корректировки, чтобы ослабить эффект от санкций, введенных в ответ на прежние прегрешения, такие как вторжение в Крым и отравление в Солсбери", - резюмирует издание.

Politico задается вопросом, "стоит ли заключать сделки с Путиным". Мнения среди западных экспертов по этому поводу прямо противоположные.

"На этих страницах Сэмюэл Чарап недавно утверждал, что Вашингтон должен оказывать давление на Украину, чтобы она пошла на компромисс в отношении Минских соглашений, в то время как Дэвид Крамер и Томас Хендрик Ильвес ответили, что эти договоренности ориентированы на Россию, и вместо этого выступили за непоколебимое сопротивление Москве", - пишет в Politico Мэтью Рожански, глава Института Кеннана Центра Вильсона, кандидатуру которого у Байдена рассматривали на пост советника по России.

Politico акцентирует на том, что Соединенные Штаты не будут вмешиваться военным путем в конфликт Украины с Россией.

"Большинству наблюдателей очевидно, что США не хотят рисковать расширением войны с Россией, отправляя войска (в Украину, - Ред.), чтобы сражаться вместе с украинскими солдатами", - вторит Hill.

Вместо этого, пишет Politico, Вашингтон должен "способствовать укреплению национальной обороны Украины, чтобы послать Москве самый сильный сигнал сдерживания". Что стоит за этой пафосной фразой, впрочем, неясно. Ведь после разговора с Путиным у Байдена заморозили выделение военной помощи Украине в 200 млн долларов.

Политика Зе "подрывает стабильность и государственность Украины"

Еще один важный итог переговоров Байдена касается провала политики Зеленского, которую в западных СМИ прямо называют самопиаром, и предупреждают, что с нынешним курсом Украину может постигнуть крах и без "российских танков".

Припоминают Зе и офшорный скандал, и увольнение спикера Разумкова, вместе с несостоявшимся "переворотом", атаками на СМИ и войной против Ахметова.

"Америка должна напомнить начинающему президенту Владимиру Зеленскому, что личностный популизм - опасный путь для него. Зеленский был катапультирован на пост президента Украины благодаря персонажу, которого он сыграл в популярной политической сатире "Слуга народа", - пишет в Hill Джон Халсман, президент консалтинговой фирмы John C. Hulsman Enterprises и член совета по международным отношениям США.

Халсман вспоминает о "досье Пандоры", доказывающем, что Зеленский владел несколькими офшорными финансовыми холдингами на Британских Виргинских островах, Кипре и Белизе.

"Во-вторых, он уволил своего юного союзника-реформатора Дмитрия Розумкова с должности спикера Рады, украинского парламента. В-третьих, Зеленский начал войну с самым богатым бизнесменом Украины, крупным игроком в СМИ и энергетическом секторе страны", - пишет Халсман.

Зеленский, продолжает он, хотел бы иметь неограниченные возможности для продвижения своей повестки дня в любых средствах массовой информации страны.

"Этот конфликт перед лицом неминуемой угрозы со стороны России подрывает безопасность Украины. По всем этим причинам США должны решительно поддерживать Украину, напоминая Зеленскому, что Америка поддерживает демократическое будущее страны, а не личные перспективы какого-либо человека", - резюмирует аналитик.

Наконец, Украина должна справиться с надвигающимся энергетическим кризисом.

Опасно то, что более половины электроэнергии в стране производится на стареющих государственных атомных электростанциях, работающих на российском топливе. Еще одним признаком зависимости Украины от Москвы является то, что только на одной из этих электростанций есть собственное хранилище топлива; остальные обязаны вывозить свои отходы для хранения в России. Подавляющее 70 процентов импорта угля в Украину поступает из России.

"Вместо того, чтобы проводить необходимые реформы, правительство Зеленского обвиняет ДТЭК, частную компанию, которая управляет значительной частью тепловой генерации в Украине, в плохом планировании на предстоящую зиму. Правительство Украины, которое с 2020 года накопило большие долги перед производителями энергии из возобновляемых источников, недавно выплатило их, за исключением ДТЭК, который является крупным инвестором в этом секторе", - отмечает Hill.

О том, что кроме самой Украины ей никто не поможет, пишет и National Interest. И что политика Зе привела страну на грань коллапса.

"Непрекращающаяся политическая борьба, медиа-войны между олигархами и обвинения в попытках государственного переворота вместе с провальной энергетической политикой подрывают стабильность и государственность Украины. Это еще больше ослабит экономику и вызовет социальные волнения, которые Россия использует в своих интересах", - прогнозирует издание.