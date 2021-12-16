К 2026 году в Украине планируют сформировать новый род войск. Речь идет о береговых ракетных войсках, в состав которых войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун".

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"В стадии развития находится новый род войск — береговые ракетные войска. Они будут сформированы к 2026 году. В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун". Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство", - сообщил командующий военно-морских сил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

По его словам, боевые возможности военного флота Украины стремительно выросли благодаря, в частности, партнеров среди стран-участниц НАТО.

"Согласно программе развитие надводных сил предполагает строительство кораблей класса "корвет". На сегодняшний день в Турции готовность корпуса первого корабля этого класса составляет 75-80%", - сказал Неижпапа.

По словам командующего ВМС, корпус корабля будет готов в первом квартале 2022 года, после чего его достроят в Украине, а уже в 2023 году начнут его испытания.

Напомним, в НАТО дают украинским офицерам на изучение английского языка три года.

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