Представитель НАТО В Украине - советник по профессиональному военному образованию подполковник Стасис Палдунас выразил надежду, что к 2024 году все украинские офицеры "будут в состоянии говорить по-английски и участвовать во всех активностях без проблем".

Об этом сообщает "Укринформ".

"Программа очень амбициозная, и я надеюсь, к 2024 году… все офицеры будут в состоянии говорить по-английски и участвовать во всех активностях без проблем. Я также хочу обратить внимание, что учебные и тренировочные предметы в вузах будут на английском языке. В 2024 году 50% обучающих курсов будут на английском языке", - сказал Палдунас.

Он заявил, что не все учебные учреждения имеют достаточную тренировочную базу и материалы для проведения тренировок в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, в Минобороны еще в прошлом году анонсировали, что личный состав Вооруженных Сил Украины обяжут изучать английский язык для ускорения имплементации стандартов НАТО. По мнению руководства, это открывает перед военнослужащими широкие возможности для участия в международных миссиях и обучения за рубежом.

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