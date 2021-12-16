В России Кировский суд Ростова-на-Дону в одном из приговоров указал, что в "ЛДНР" дислоцируются воинские части Вооруженных сил РФ. В Кремле заявили, что это ошибка.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

Отметим, приговор, в котором шла речь о российских военнослужащих на Донбассе, был вынесен судьей Кировского суда Ростова-на-Дону Леонардом Шолоховым 10 ноября 2021 года. Дело касалось взяточничества во время поставок продовольствия военнослужащим РФ.

Дмитрий Песков заявил, что, если в решении судебного органа идет речь о российских войсках на территориях "ЛДНР", то это ошибка.

"Наверное, речь идет об ошибке тех, кто писал этот текст, потому что это невозможно. Никаких вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории РФ", - сказал Песков.

Также он добавил, что Россия при этом на постоянной основе поставляет в "ЛДНР" гуманитарную помощь.

Напомним, в ОБСЕ зафиксировали резкий скачок случаев нарушения режима тишины на Донбассе.

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