В ОБСЕ констатируют резкий скачок случаев нарушения режима тишины на Донбассе относительно предыдущих периодов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от пятницы, 10 декабря.

Также констатируется наращивание присутствия боевой техники вне выделенных мест хранения с обоих сторон линии фронта.

"Миссия зафиксировала 9 реактивных систем залпового огня и 24 буксируемые гаубицы, размещенные в нарушение линий отвода на полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области. За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения СММ обнаружила 6 минометов на территории объекта и 17 танков на железнодорожной станции в подконтрольных правительству районах Донецкой области, а также 129 танков, 42 гаубицы, 12 минометов, 9 зенитных ракетных комплексов и 6 противотанковых пушек на 5 полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области", - говорится в отчёте.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения референдума относительно Донбасса в целом, если от Украины потребуют исполнить Минские соглашения.

При этом больше половины украинцев придерживаются мнения, что Украина должна вести прямые переговоры с Россией для достижения мира на Донбассе. Согласно результатам социологического опроса, 56% украинцев считают, что наша страна должна вести прямые переговоры с РФ для урегулирования конфликта на Донбассе, против - 41%. Еще 3% опрошенных затруднились с ответом.