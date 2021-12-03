17-летняя студентка из Киева "прославилась" в соцсетях своими размышлениями о войне на Донбассе и комментариями о возможном вторжении РФ в Украину. Также девушка заявила, что поддерживает самопровозглашенные "ЛНР и ДНР", считает из "крутыми" и вообще не понимает смысла войны на Донбассе. Скандальные видео киевлянка размещала в TikTok.

"Кому-то просто нужны земли и сухопутный выход к морю... Ну правильно, это очень важно... Но честное слово, если мы не можем противостоять, мы не можем сохранить свои земли, то почему мы не можем их отдать? Честно, ребята, "ДНР, ЛНР", я за вас руками и ногами. Вы крутые ребята, я знаю... Но зачем Украине эти земли, где их не ждут, не принимают и не хотят. Зачем?" - говорит тиктокерша.

Также студентка эмоционально заявила, что ей "чертовски страшно оттого, что в феврале-месяце может случиться непоправимое" и все могут умереть, поэтому она хочет "писать завещание".

После этого она публиковала ролик, в котором указала, что живет в Киеве и мечтает о переезде в Санкт-Петербург. Высказывания студентки возмутили часть пользователей сети, которые девушке гневные комментарии, после чего ей пришлось извиняться.

Девушка заявила, что она всегда будет оставаться человеком, который родился и жил в Украине, но она все равно мечтает о переезде в РФ.

Ранее "Страна" писала о том, что в Госдуме РФ допустили вмешательство России и признание "ЛДНР" в случае силового сценария на Донбассе.

Также мы сообщали, что украинская разведка сообщила о готовности сил "ЛДНР" к атаке.