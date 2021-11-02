В Главном управлении разведки Украины сообщают о значительном скоплении сил противника на передовой на Донбассе и его готовности к нападению.

Об этом сообщила пресс-служба главного управление разведки Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

"Командование ВС РФ продолжает удерживать на передовых позициях оперативной группировки российских оккупационных войск значительное количество разведывательно-диверсионных групп, расчетов противотанковых ракетных комплексов и снайперских пар в готовности для нанесения потерь личному составу Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и разрушения фортификаций", - говорится в сообщении ГУР

Согласно сообщению разведки, противник "увеличил разведывательных постов наблюдения за деятельностью подразделений ОС и определение объектов для ведения артиллерийского (снайперского) огня".

Также сообщается, что на отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения.

"При этом выдвижение самоходных артиллерийских установок к замаскированным огненным позициям осуществляется преимущественно с наступлением темноты", - сообщает разведка ГУР.

Напомним, в конце октября Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждало, что Россия доставила на Донбасс новые партии вооружения и боеприпасов.

Также мы рассказывали, что американские СМИ заявили, что РФ сосредотачивает войска и военную технику на границе с Украиной. Однако в Миноброны Украины и в Кремле опровергли это.