Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, который заявил о катастрофической ситуации в стране, поделился своим мнением о Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) и лично о секретаре СНБО Алексее Данилове.

Об этом Андрей Богдан рассказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Андрей Богдан заявил, что секретарь СНБО Алексей Данилов сейчас "на нервах", поскольку боится, что придется отвечать за свои действия по санкциям.

Ранее мы писали, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции - это преступление. И санкции против каналов Виктора Медведчука не являются исключением.

По его словам, ни одна страна мира не вводит санкции против своих граждан, как это делает Украина. Богдан считает, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак будут нести за это уголовную ответственность.

Также мы писали, что Андрей Богдан поделился впечатлениями о ноябрьском пресс-марафоне Владимира Зеленского. По его итогам он поставил Зеленскому диагноз: биполярное расстройство.