Андрей Богдан оценил ситуацию, происходящую в Украине, одним словом.

Об этом бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Ж@па!" - поставил диагноз Андрей Богдан всему, происходящему в стране.

Напомним, что Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону назвал поведение Владимира Зеленского в отношениях с Владимиром Путиным "дипломатической катастрофой". При этом Андрей Богдан считает, что у Зеленского к Путину "была симпатия". И она была взаимной. Но президент Украины своим "наглым и беспардонным" поведением перечеркнул эти отношения.

"Страна" информировала, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции - это преступление. И санкции против каналов Виктора Медведчука не являются исключением.

Также мы писали, что бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан официально подтвердил, что "Слуги народа" получают зарплаты в конвертах. При этом их штрафуют за игнорирование голосований по важным для Банковой законам.