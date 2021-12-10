За последние две недели в Украине подешевела гречка и мандарины, но выросли цены на сливочное масло, яйца и овощи. Больше всего подорожала белокочанная капуста (на 30%).

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса.

Самые значительные изменения за последние недели коснулись цен на фрукты и овощи. Капуста подорожала на 30% и ее средняя цена достигла 10,65 грн/кг, в связи с сезоном подорожали и помидоры. Однако мандарины наоборот подешевели за две недели на 11% и их средняя цена составила 37,08 грн/кг, но перед Новым годом цена может вырасти.

Продолжает падать цена на гречку. За последние пару недель цена упала на 6% и средняя цена на гречку достигла 44,15 грн/кг. Так происходит благодаря хорошему урожаю гречки и возобновлению импорта из РФ.

Что касается сливочного масла и яиц, то эти продукты за последние недели подорожали. Цена на масло выросла на 5% и составила (в среднем) 50,85 грн. за упаковку 200 г. Для такого подорожания есть причины: изменение рациона питания коров в связи с с приходом зимы и сокращение объемов производства. За 10 месяцев текущего года было произведено 59,9 тыс. тонн масла, что на 19% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

"Не только у коров из-за наступления холодов снижается продуктивность, но и у кур-несушек в хозяйствах населения тоже. Поэтому в течение 2 последних недель мы наблюдаем рост цены на яйца на 5%. По состоянию на 9 декабря 2021 года 10 яиц в среднем можно приобрести за 37,60 грн. Эта сезонная тенденция наблюдается ежегодно из-за значительной доли хозяйств населения в структуре производства яиц. В промышленном производстве не наблюдается понижения продуктивности птицы из-за похолодания, только в хозяйствах населения", - сказано в сообщении.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему в Украине подорожают гречка и другие крупы, несмотря на рекордный урожай.

Также сообщалось, что в Украине к Новому году подорожают яйца.