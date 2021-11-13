С октября 2020 года по октябрь 2021 года в Украине подорожали все продукты животного происхождения. Больше всего поднялись цены на яйца и мясо кур.

Об этом сообщает Государственная служба статистики в пятницу, 12 ноября.

В октябре 2021 года сало в среднем по Украине продавалось по 90,24 грн за кг (на 19,8% дороже, чем в октябре 2020 года); говядина – по 175,51 грн за кг (на 22,5% дороже); свинина – по 124,58 грн за кг (на 4,6% дороже); куриное филе – по 117,47 грн за кг (на 30,5% дороже); мясо кур в тушках – по 72,42 грн за кг (на 33,2% дороже); колбаса вареная первого сорта – по 115,56 грн за кг (на 12,7% дороже); яйца – по 30,30 грн за десяток (на 36,5% дороже); мороженая рыба – по 86,25 грн за кг (на 7,4% дороже).

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% за указанный период выросло в цене на 9,7% (до 27,63 грн за кг); сыры мягкие жирные – на 11,1% (до 120,22 грн за кг); сметана жирностью до 15% – на 16,5% (до 72,96 грн за кг); сливочное масло – на 12,6% (до 49,13 грн за 200 г).

Потребительские цены в октябре 2021 года против сентября 2021 года увеличились на 0,9%; против октября 2020 года – на 10,9%, против декабря 2020 года – на 8,5%.

За январь-октябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 9,2%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с сентябрем 2021 года составила 1,0%, с начала года – 6,6%.

Ранее "Страна" сообщала, что мировые цены на продукты достигли максимума за 10 лет. Продукты питания подорожали на 3% по сравнению с сентябрём 2021 года и на 31,3% по сравнению с октябрём-2020. Рост цен обусловлен подорожанием растительных масел, зерновых культур и молочных продукций по всему миру.

Также мы писали, что в октябре 2021 года рост потребительских цен в Украине повысился. Цены за месяц выросли почти на 0,9%, а с начала текущего года - на 8,5%.