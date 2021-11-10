В октябре 2021 года рост потребительских цен в Украине повысился. Цены за месяц выросли почти на 0,9%, а с начала текущего года - на 8,5%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата на потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 10,6%) подорожали овощи. На 4,0-1,1% выросли цены на сало, хлеб, молоко и молочные продукты, масло, продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, яйца. При этом на 6,6–1,6% подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло.

В то же время произошло повышение цен на природный газ на 3,2%, содержание домов и придомовых территорий – на 1,6%.

Таким образом в лидерах по росту цен в октябре газ (а за год он подорожал на 47,2%), овощи, молокопродукты, хлеб, мясо, яйца.

"Короче говоря, по итогам года инфляция точно будет уже более 10% (в прошлом году была 5%). И это будет рекордный уровень после 2017 года (когда она была 13,7%)", - комментирует Тelegram-канал "Политика Страны".

Напомним, НБУ сохранил прогноз инфляции в Украине на уровне 9,6% в 2021 году и пообещал ее замедление в 2022-м.

Также сообщалось, что в июле текущего года инфляция в Украине впервые за три года стала превысила 10%.