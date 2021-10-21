Нацбанк Украины сохранил прогноз инфляции на 2021 год на уровне 9,6% и ожидает ее возвращения к 5% к концу 2022 года.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"НБУ сохраняет прогноз инфляции на уровне 9,6% в 2021 году... Инфляция будет замедляться благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высоким урожай сельскохозяйственных культур. Под влиянием указанных факторов инфляция замедлится до 5% в конце 2022 года и в дальнейшем будет находиться около цели", - говорится в сообщении.

Рост потребительских цен также будет сдерживаться действием предыдущих шагов Национального банка по ужесточению монетарной политики, в частности полного сворачивания антикризисных монетарных мер и повышения учетной ставки.

По оценкам Нацбанка, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь-октябрь этого года, а в дальнейшем инфляционный тренд развернется.

Регулятор пояснил, что более быстрому снижению инфляции помешают длительное сохранение цен на энергоносители на высоких уровнях и устойчивый потребительский спрос.

"Учитывая растянутые во времени эффекты этих проинфляционных факторов, замедление инфляции до цели 5% потребует от Нацбанка жестких монетарных условий на протяжении 2022-2023 годов, что предполагалось в июльском прогнозе", – добавили в НБУ.

Как сообщалось, НБУ в июле ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (в апрельском прогнозе) до 9,6% и ожидал ее возвращения к 5% к второй половине 2022 года.

Ранее "Страна" писала о том, что в июле НБУ ухудшил прогноз по инфляции в Украине в 2021 году с 8 до 9,6%.

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