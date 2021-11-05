Мировые цены на продукты достигли максимума за 10 лет. Продукты питания подорожали на 3% по сравнению с сентябрём 2021 года и на 31,3% по сравнению с октябрём-2020. Рост цен обусловлен подорожанием растительных масел, зерновых культур и молочных продукций по всему миру.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Среднее значение индекса продовольственных цен ФАО достигло 133,2 пункта и теперь установило новое рекордное значение, превысив максимальный уровень июля 2011 года. Организация уточняет, что повышение индекса продолжается уже третий месяц подряд. Кроме того, ФАО объясняет, что рост к сентябрю обусловлено в первую очередь продолжающимся повышением мировых цен на растительные масла и зерновые.

В октябре цены на зерно выросли на 3,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 22,4% в годовом выражении. Таким образом, уже четвертый месяц подряд рост цен на пшеницу не прекращается: она подорожала на 5% к сентябрю и на 38,3% год к году. Кроме того, цены на ячмень, кукурузу и рис также выросли.

"В этом случае повышению цен способствует ограниченное экспортное предложение на мировых рынках из-за урожая, который оказался намного меньше, чем должно было быть, в главных странах‑экспортерах — Канаде, России и США", - объясняет ФАО.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН прогнозирует, что в 2021–2022 сельскохозяйственному году объем потребления зерновой культуры в мире составит 2 812 млн тонн, что на 1,7% больше, чем в 2020–2021 году.

Цены на растительные масла в октябре выросли на 9,6% по сравнению с сентябрем и достигли максимального показателя за все время подсчетов. Это обусловлено подорожанием пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел.

"Цены на пальмовое масло растут несколько месяцев подряд прежде всего из-за опасений по поводу низких объемов производства в Малайзии на фоне нехватки работников‑мигрантов. Кроме того, мировые цены на пальмовое, соевое и подсолнечное масла росли из-за оживления импортного спроса в мире, указывает ФАО. Росту цен на растительные масла также способствовал рост цен на сырую нефть, добавила организация.

Молочная продукция в прошлом месяце подорожала на 2,2% по сравнению с сентябрём и на 15,5% в годовом выражении. По данным ФАО, этому способствовал резкий рост котировок мировых цен на сливочное масло, обезжиренное сухое молоко и цельное сухое молоко. Поскольку потребители активно стремились увеличить свои запасы.

"На это повлияло сезонное снижение предложения и сокращение запасов, а также медленное производство молока в странах Тихого океана" - сообщает организация.



Что касается цен на сахар, в октябре они снизились на 1,8% про сравнению с сентябрем. Это первое и единственное падение после непрерывного роста, который длился полгода. Однако ФАО заявляют, что несмотря на такой расклад, мировые котировки сахара более чем на 40% превышают уровень, который зафиксировали в октябре прошлого года, это обусловлено тревогой из-за сокращения производства в Бразилии.

А вот среднее значение цен на мясо ФАО снизилось на 0,7% к сентябрю; это означает, что падение цен на этот продукт продолжается третий месяц подряд.

Мониторинг мировых цен на продукты от организации ФАО.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что в Украине за год сильно взлетели цены производителей на продукты. Наиболее высокий рост отпускных цен на такие продукты, как на масло и сахар.

Кроме того, мы также информировали о том, что этом году в стране прогнозируют рекордный урожай гречки - более 110 тысяч тонн. Из них 107 тысяч тонн гречневой крупы аграрии уже намолотили. Однако несмотря на это, в Украине прогнозируют подорожание гречки и других круп.