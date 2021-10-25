В этом году в Украине прогнозируют рекордный урожай гречки - более 110 тысяч тонн. Из них 107 тысяч тонн гречневой крупы аграрии уже намолотили.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики.

Предыдущий прогноз составлял 100 тысяч тонн, однако уже собрано 107 тысяч тонн. Это показатель на уровне 94%, потому что только 15 областей закончили сбор.

"Есть наибольший урожай гречки за последние несколько лет... Самая высокая урожайность зафиксирована пока по Винницкой области - 15,9 ц/га", - рассказал министр аграрной политик и продовольствия Роман Лещенко.

Указано, что благодаря программе государственной поддержки производства гречихи аграрии получают до 5 тысяч гривен субсидии на гектар обрабатываемых угодий, где выращивалась гречиха. В 2021 году для поддержки производителей гречки было выделено пятьдесят миллионов долларов.

"Тех, кто спекулирует на теме продовольственной безопасности и запугивает украинцев, призываю смотреть на конкретные цифры: зерном и гречкой украинцы обеспечены сполна", - резюмировал Лещенко.

Напомним, в Херсонской области фермеры уничтожали урожай арбузов.

Также "Страна" сообщала, что в прошлом год урожай зерна в Украине стал самым бедным за последние годы.