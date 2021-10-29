Диетолог и фитнес-тренер Светлана Панченко рассказала о вреде продуктов, которые обычно включают в списки самых полезных.

По ее словам специалисты, важно тщательно выбирать сухофрукты. Панченко уверена, что для блеска и мягкости в них часто добавляют жир и глицерин, а для ускорения процесса сушки используют туннельные печи и даже бензиновые горелки.

Далее в списке диетолога идут орехи. Они, утверждает Светлана Панченко, содержат большое количество фитиновой кислоты, препятствующей усвоению минералов. Также орехи относятся к аллергенным продуктам и покрываются плесенью при неправильном хранении.

Следующим в списке "полезных" продуктов стал магазинный йогурт. В нем содержится сахар, растительный жир, красители и консерванты. "Практически все магазинные йогурты обработаны термически и лишены полезной микрофлоры, которая является единственной причиной для их употребления", - сказала Панченко РИА Новости.

Полезны не все мультизлаковые батончики. В их состав, сообщила диетолог, часто входит пальмовое масло, низкокачественный шоколад, сахарный сироп, искусственные ароматизаторы и мука.

Еще эксперт напомнила о том, что худеющие люди часто едят обезжиренный творог. Но для того, чтобы он стал таким, продукт должен пройти химический конвейер.

"Чтобы придать обезжиренным молочным продуктам товарный вид, в них добавляют стабилизаторы и крахмал (о которых не всегда пишут в составе). Всасывание кальция из таких продуктов значительно снижено", - подытожила Светлана Панченко.

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