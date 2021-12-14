Вслед за данными о почти трехкратном подорожании в Украине за год борщевого набора появилась статистика о динамике цен на другие пищевые продукты и популярные товары за тот же период.

Она показывает, что с ноября 2020 года по ноябрь нынешнего выросла стоимость продуктов животного происхождения, бакалеи, алкоголя, табака и бензина.

Неутешительные данные приводит Госстат.

Продукты животного происхождения.

Средняя цена сала в ноябре 2021 года составила 96,12 гривен за кг - на 23,6% больше, чем в ноябре 2020-го;

цена говядины – 179,37 гривен за кг (на 24,4% больше);

цена свинины – 123,84 гривен за кг (на 5,4% больше);

цены курятины в тушках – 71,02 гривен за кг (на 28,7% больше);

цена куриного филе – 117,41 гривен за кг (на 29,4% больше);

цена вареной колбасы первого сорта – 116,41 гривен за кг (на 12,1% больше);

цена мороженой рыбы – 87,49 гривен за кг (на 8,1% больше);

цена яиц – 30,63 гривен за десяток (на 29,2% больше);

цена пастеризованного молока жирностью до 2,6% - 27,96 гривен за кг (на 10,1% больше);

цена мягких жирных сыров – 124,25 гривен за кг (на 12,7% больше);

цена сметаны жирностью до 15% – 74,43 гривен за кг (на 17,3% больше);

цена сливочного масла – 49,93 гривен за 200 г (на 13,3% больше).

Хлеб и бакалея.

средняя цена гречневой крупы в ноябре составила 46,33 гривни за кг (на 24,3% больше, чем в ноябре 2020-го);

цена риса - 28,20 гривен за кг (на 19% больше);

цена манной крупы – 17,69 гривен за кг (на 16,3% больше);

цена пшеничного хлеба из муки высшего сорта - 32,41 гривни за кг (на 22,2% больше);

цена пшеничного хлеба из муки первого сорта - 25,78 гривен за кг (на 22,8% больше);

цена ржаного и ржано-пшеничного хлеба – 26,69 гривен за кг (на 22,3% больше);

цена батона - 17,55 гривен за 0,5 кг (на 20,5% больше);

цена макаронных изделий из мягких сортов пшеницы - 23,98 гривен за кг (на 21,9% больше);

цена пшеничной муки – 14,66 гривен за кг (на 19,1% больше);

цена сахара – 28,20 гривен за кг (на 43,1% больше);

цена подсолнечного масла – 62,32 гривни за литр (на 55,4% больше).

Алкоголь и табачные изделия.

Цена пива украинского производства в среднем в ноябре составила 19,19 гривен за 0,5 литра (на 9,9% больше, чем осенью 2020 года);

цена водки – 94,22 гривни за 0,5 литра (на 1,7% больше);

цена столовых вин – 70,43 гривни за 0,75 л (на 5,2% больше);

цена сигарет с фильтром - 50,55 гривен за пачку (на 18,6% больше);

цена сигарет без фильтра – 44,87 гривен за пачку (на 17,4% больше).

Бензин и другие виды топлива.

Цена бензина А-92 в среднем по Украине в ноябре составила 30,80 гривен за 1 л (на 33,2% больше, чем в ноябре 2020 года);

цена бензина А-95 – 31,77 гривен за 1 л (на 30,1% больше);

цена дизельного горючего – 30,58 гривен за 1 л (на 31,1% больше);

цена сжиженного газа - 18,78 гривен за 1 л (на 46,6% больше).

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине замедлилась потребительская инфляция, но рост цен продолжается.

На этом фоне приходят неутешительные новости из Европы, где цена газа продолжает расти и уже перевалила за отметку $1400.