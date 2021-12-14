"Укрзализныця", запустившая недавно самый длинный в стране железнодорожный маршрут, увеличила стоимость проезда в Kyiv Boryspil Express, который курсирует между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом "Борисполь", с 80 до 100 гривен.

Об этом сообщает издание Avianews.

В "Укрзализныце" заявили, что такой рост стоимости проезда обусловлен появлением комиссионного сбора при оформлении билетов на этом маршруте - его размер составляет 20 грн, и ранее он не распространялся на поезда Kyiv Boryspil Express.

Кроме того, стоимость детских билетов в аэропорт также увеличили на 20 гривен: теперь они стоят не 60, а 80 грн.

В результате подорожания проезда в "Киев Борисполь Экспресс", взрослый билет сравнялся со стоимостью проезда в автобусах Skybus, которые курсируют между Киевом и аэропортом "Борисполь".

Между тем, в "Укрзализныце" заявили, что направят дополнительные доходы от подорожания билетов на усовершенствование системы продажи и другие цели. Кроме того, билеты на экспресс в аэропорт "Борисполь" до сих пор нельзя купить через интернет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что "Укрзализныця", которая назначила ряд дополнительных рейсов к новогодним и рождественским праздникам, в 2022 году не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки, но готовится внедрить более гибкое ценообразование.