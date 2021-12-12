"Укрзализныця", которая назначила ряд дополнительных рейсов к новогодним и рождественским праздникам, в 2022 году не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки, но готовится внедрить более гибкое ценообразование.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци".

"Проект финансового плана АО "Укрзализныця" на 2022 год не предусматривает никаких повышений тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки. Специалисты общества подчеркивают, что основной фокус работы в следующем году будет направлен на обновление пассажирского передвижного состава и улучшение сервиса для пассажиров", - рассказали в пресс-службе.

Также компания готовится в 2022 году предложить новый подход к формированию цен на билеты в зависимости от различных факторов - в частности, популярности направления, времени приобретения проездного документа. Это позволит пассажирам, планировавшим свои путешествия заранее, сэкономить свои средства.

В "Укрзализныце" проинформировали, что уже в этом году будет изменен комиссионный сбор при покупке, возврате и резервировании билетов, который последний раз пересматривался в 2019 году.

С 10 декабря 2021 года указанный фиксированный сбор будет составлять 30 гривен вместо 22 гривен. Также комиссионный сбор – 20 гривен – будет включен в стоимость билетов на экспресс Киев – аэропорт Борисполь. Таким образом, билеты на экспресс будут стоить 100 гривен.

В то же время, размер комиссионного сбора за резервирование билетов для групповых заказов уменьшится - бронирование билетов для группы количеством более 30 человек будет составлять 50 гривен (было 80 гривен) со взрослого пассажира и 35 гривен (было 40 гривен) с лиц в возрасте до 18 лет.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" изменила правила онлайн-покупки железнодорожных билетов на региональные поезда. Процесс упрощен: теперь пассажир получает не просто бланк заказа, который нужно обменять в кассе, а сразу билет.

Также мы писали, что с середины декабря "Укрзализныця" запустит поезда в новом графике. Появятся 19 пар новых поездов, еще 49 поездов ускорят. Билеты на них можно купить уже сейчас.