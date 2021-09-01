В "Укрзализныце", где ранее сотрудники похищали ежедневно до тонны топлива, правоохранители разоблачили чиновников при попытке завладения трех миллионов гривен бюджетных средств. Они подделали официальную документацию, чтобы провести ремонтные работы по завышенным ценам. Теперь им грозит до 12 лет в тюрьме.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в среду, 1 сентября.

Правоохранители разоблачили преступную "схему" растраты бюджетных средств должностными лицами АО "Украинская железная дорога" (УЖД) и служебного подлога.

По данным досудебного расследования, в 2019 году чиновник подразделения Конотопская дистанция пути регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" УЖД по предварительному сговору с инженером производственного подразделения и директором частного предприятия составили заведомо неправдивые официальные документы, чтобы завладеть тремя миллионами гривен.

Благодаря своевременным действиям на деньги наложен арест, а затем предупреждено нанесение ущерба государству.

Двум должностным лицам Конотопской дистанции пути регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО УЖД и директору частной коммерческой структуры сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (Оконченное покушение на присвоение или растрату имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что экс-топа "Укрзализныци" и еще 14 должностных лиц обвинили в воровстве 59 млн гривен.

Между тем, по данным системы Prozorro, УЗ заплатит за поиск нового руководства почти четыре млн гривен.