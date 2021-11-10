В Киеве на вокзале "Укрзализныця" представила концепт капсульного плацкартного вагона, в котором у всех пассажиров будут одинаковые условия пребывания. Завершить разработку планируют в следующем году.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

"В следующем году вместе с партнерами планируем завершить разработку концепта обновленного плацкартного вагона – важнейшего подвижного состава для социальных железнодорожных перевозок. Предлагаемая сегодня планировка вагона выглядит необычно, но и очевидные преимущества: в таком вагоне все пассажиры будут иметь равные условия пребывания", -сказал глава Укрзализныци Александр Камышин.

В вагоне предполагается 52 места увеличенных размеров (длина 1920 мм, ширина 710 мм). При чем благодаря планировке полочек вдоль вагона все пассажиры могут удобно располагаться на своих местах в направлении движения.

"В предлагаемом варианте планировки вагона все пассажиры будут иметь равные условия пребывания и одинаковый набор функциональных устройств: у каждого свой стол, панель управления освещением с ночной подсветкой, индивидуальным читальным светильником, розеткой с разъемом USB", - сказано в сообщении.

Кроме того, у каждого пассажира будет личное пространство, потому что шторки позволяют отделить каждое место в полноценную "капсулу" для комфортного пребывания.

Более того, в будущем могут установить для каждого пассажира интерактивную панель для просмотра важной информации или развлекательных программ. Во время разработки планируют установить в вагоны современное оборудование - систему кондиционирования с индивидуальным управлением, систему экологически чистого туалета, новое электрооборудование, отопление и водопровод.

"Внутреннее оборудование интерьера выполнено с учетом современных требований к комфортному и безопасному путешествию. Да, использованы надежные металлические перегородки каркасного типа и формованные полимерные панели. Металлический потолок в вагоне пожаробезопасен, оборудован встроенными светодиодными светильниками", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно украинский телеведущий Дмитрий Комаров в своей программе показал, как выглядит VIP-вагон билет в который стоит 24 тысячи гривен.

Также сообщалось, что в Украине обещают к 2024 году пустить поезд "Интерсити" во все областные центры.