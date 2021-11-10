К концу 2024 года власти хотят обеспечить скоростное железнодорожное сообщение между всеми областными центрами Украины. Для этого она намерена развернуть масштабную электрификацию путей.

Об этом сообщается в Фейсбуке Министерства инфраструктуры по итогам форума "Большая стройка: новая железная дорога", который прошел 9 ноября.

"До конца 2024 года во все областные центры должен доезжать поезд "Интерсити". Чтобы достичь этой цели, мы разворачиваем масштабную электрификацию путей. В лучшие годы УЗ электрифицировала по 100 км в год, а за предыдущие 8 лет было электрифицировано только 23 км железнодорожных путей. Мы планируем электрифицировать не менее 500 км к 2024 году. Это позволит наладить скоростные межрегиональные сообщения и запустить новые маршруты формата "Интерсити+" в более 10 областных центров страны, среди которых Ужгород, Черновцы, Луцк, Житомир, Чернигов, Сумы, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Херсон. В частности, скоро соединим скоростной железной дорогой Киев и Черкассы", - рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Среди приоритетных проектов по электрификации на 2022 год следующие:

Долинская – Николаев - Колосовка;

Ворожба – Сумы;

Житомир – Новоград-Волынский.

В 2021-2022 годах завершится электрификация 50 км путей на таких маршрутах:

Киев - Васильков-2 протяженностью 11 км, при этом ожидаемый пассажиропоток маршрута – от 5 до 7 тысяч в сутки;

Черкассы – станция им. Т. Шевченко протяженностью 30,4 км, прогнозируемый пассажиропоток после электрификации - до 200 тысяч пассажиров в год;

Ковель – Изов – Госграница;

Черноморская - Береговая, протяженность 6,5 км (электрификация уже завершена).

В министерстве добавили, что 4 ноября был запущен в работу участок Черноморская - Береговая, используемый крупнейшими морскими портами Украины.

В Фейсбуке ведомства приведена карта Украины с планируемыми маршрутами скоростных поездов. На ней нет ни одной ветки в оккупированные Донбасс и Крым, из чего можно заключить, что к 2024 году власть вернуть их не надеется.

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