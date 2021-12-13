В понедельник, 13 декабря, "Укрзализныця" запустила новый рейс "Мариуполь (Донецкая область) - Рахов (Закарпатская область)", который стал самым длинным пассажирским железнодорожным маршрутом Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

Поезд № 5/6 Мариуполь-Рахов будет преодолевать 1 806 километров и соединять семь областей. В состав поезда входит десять новых вагонов, построенных отечественным производителем и купленных за средства госбюджета в рамках реализации программы "Большая стройка".

"В составе поезда плацкартные вагоны, купе и люкс. Новый поезд курсирует с остановками в Запорожье, Днепре, Белой Церкви, Львове, Ивано-Франковске, Яремче, Татарове, Ворохте, Ясине и Квасах. Конечная остановка находится в самом высокогорном городе Украины", - сказано в сообщении.

В вагонах поезда есть пеленальный столики, экологически чистые туалеты, системы видеонаблюдения в зонах совместного пользования, системы кондиционирования воздуха и USB-порты. В каждом пассажирском купе установлена сигнализация.

Напомним, "Укрзализныця" изменила правила онлайн-покупки билетов на поезда.

Также сообщалось, что в "Укрзализныце" сообщили, как изменятся цены на проезд и тарифы в следующем году.