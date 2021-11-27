"Укрзализныця" изменила правила онлайн-покупки железнодорожных билетов на региональные поезда. Процесс упрощен: теперь пассажир получает не просто бланк заказа, который нужно обменять в кассе, а сразу билет.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба компании.

В "Укрзализныце" напомнили, что ранее пассажиры при покупке билетов на региональные поезда через официальный сайт booking.uz.gov.ua получали на электронную почту бланк заказа. Далее его нужно было обменять в кассе на проездной документ. Без этого пассажиров, у которых были просто бланки заказов, в поезд не пускали.

В "Укрзализныце" упростили процесс, решили ряд технических вопросов, и теперь пассажиры будут получать на почту после покупки сразу билет, а не бланк заказа.

Напомним, с середины декабря "Укрзализныця" запустит поезда в новом графике. Появятся 19 пар новых поездов, еще 49 поездов ускорят. Билеты на них можно купить уже сейчас.

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