АО "Укрзализныця" запускает "Дунайский экспресс" Измаил – Одесса. На маршруте будет курсировать современный дизель-поезд производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКР-3.

Об этом сообщается 20 ноября в Facebook "Укрзализныци".

Поезд №7002/7001 Одесса-Измаил будет отправляться из Одессы каждый день в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32.

Обратная отправка из Измаила - в 01:29, прибытие в Одессу - в 06:11.

Максимальная скорость этого поезда составит 140 километров в час. В составе поезда три вагона - 170 мест. Как отметили в компании, поезд имеет современные элементы интерьера и экстерьера и приспособлен для перевозки маломобильного населения. Стоимость билета на экспресс составит 189 гривен.

Кроме того, руководство АО "Укрзализныця" и Одесской областной власти подписало меморандум в рамках реализации пилотного проекта Public Service Obligation (PSO) о пассажирских пригородных перевозках. Согласно меморандуму, местные власти будут компенсировать перевозчику по меньшей мере 5 млн гривен в год расходов на организацию маршрута Одесса - Измаил.

В "Укрзализныце" сообщили о новом поезде. Источник: Facebook/"Укрзализныця"

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" планирует вернуть на рейсы двухэтажные пассажирские поезда производства Skoda, которые раньше ездили по направлению Киев-Харьков. Двухэтажные поезда Skoda EJ675, в которых по шесть двухэтажных вагонов, по сорок шесть мест первого класса и 590 мест второго класса, купили перед чемпионатом по футболу "Евро-2020" и после этого капитально не ремонтировали.

Также мы писали, что "Укрзализныця" представила концепт капсульного плацкартного вагона, в котором у всех пассажиров будут одинаковые условия пребывания. Завершить разработку планируют в следующем году.