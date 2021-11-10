"Укрзализныця" планирует вернуть на рейсы двухэтажные пассажирские поезда производства Skoda, которые раньше ездили по направлению Киев-Харьков.

Об этом рассказал глава "УЗ" Александр Перцовский на форуме "Большая стройка: новая железная дорога" в среду, 10 ноября.

Перцовский говорил о двухэтажных поездах Skoda EJ675, в которых по шесть двухэтажных вагон и по сорок шесть мест первого класса и 590 мест второго класса. Их купили перед чемпионатом по футболу "Евро-2021" и после этого капитально не ремонтировали.

"Под забором несколько лет стояли полюбившиеся пассажирам двухэтажные Skoda. Мы пообещали год назад, что это изменится" - сообщил глава "Укрзализныци".

По словам Перцовского электропоезда выведут в эксплуатацию до конца текущего года и потом в начале первой четверти следующенго года. Ремонт поездов начали в ферале на предприятии компании ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод".

Напомним, в Украине обещают уже к 2024 году пустить скоростной поезд "Интерсити" во все областные центры страны.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" представила концепт капсульного плацкартного вагона.