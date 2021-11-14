В "Укрзализныце" украинцев предупредили о возможной задержке поездов в связи с ремонтом железнодорожных путей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Укрзализныця выполняет работы по реконструкции путей на участке Мироновка - Им. Т. Шевченко, в связи с чем возможны задержки поездов", — указывается в сообщении.

Также сообщается, что ориентировочное время задержки поездов может составить от 5 минут до 1,5 часов. Работы путей начинаются с понедельника, 15 ноября, и должны завершиться 19 ноября.

Пассажиров предупредили, что опоздание поездов ожидается по станциям: Мироновка, Пятихатки, Тимково, Бурты и Херсон.

При это в "Укрзализныце" написали, что пытаются сделать все возможное для сокращения времени задержки в пути и обеспечить прибытие поездов на станции согласно графику.

Ранее мы писали о том, что Киеве на вокзале "Укрзализныця" представила концепт капсульного плацкартного вагона, в котором у всех пассажиров будут одинаковые условия пребывания. Завершить разработку планируют в следующем году.

Также сообщалось, что в Украине обещают к 2024 году пустить поезд "Интерсити" во все областные центры.