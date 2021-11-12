Через месяц на курорт "Буковель" пустят семь дополнительных поездов. Список
"Укрзализныця" назначит еще семь поездов для удобства поездок на горнолыжный курорт "Буковель". Новый график начнет действовать ровно через месяц.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
"В новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря 2021 года, компания запускает 7 пар поездов в горнолыжный курорт", - говорится в сообщении.
Поезда, которые начнут курсировать с 12 декабря:
- №5/6 Мариуполь - Рахов
- №15/16 Харьков - Рахов
- №55/56 Киев - Рахов
- №95/96 Киев - Рахов
- №25/26 Одесса - Рахов
- №125/126 Николаев - Рахов
- №130/129 Кременчуг - Ворохта с прицепными вагонами Полтава - Ворохта
Также с 12 декабря от вокзала до горнолыжного курорта будут курсировать автобусы. Стоимость проезда составит 50 гривен.
Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что станцию "Татаров" переименуют в "Татаров-Буковель". Такое решение приняли в связи с тем, что станция ближе всего находится к горнолыжному курорту - 15 км или около 20 минут пути.
Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" планирует проложить железнодорожную ветку на Буковель.
Также мы сообщали, что после окончания горнолыжного сезона, карпатский курорт "Буковель" закрыли на карантин.