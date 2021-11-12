"Укрзализныця" назначит еще семь поездов для удобства поездок на горнолыжный курорт "Буковель". Новый график начнет действовать ровно через месяц.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В новом графике движения на 2021/2022 год, который начинает действовать 12 декабря 2021 года, компания запускает 7 пар поездов в горнолыжный курорт", - говорится в сообщении.

Поезда, которые начнут курсировать с 12 декабря:

№5/6 Мариуполь - Рахов

№15/16 Харьков - Рахов

№55/56 Киев - Рахов

№95/96 Киев - Рахов

№25/26 Одесса - Рахов

№125/126 Николаев - Рахов

№130/129 Кременчуг - Ворохта с прицепными вагонами Полтава - Ворохта

Также с 12 декабря от вокзала до горнолыжного курорта будут курсировать автобусы. Стоимость проезда составит 50 гривен.

Кроме того, в "Укрзализныце" сообщили, что станцию "Татаров" переименуют в "Татаров-Буковель". Такое решение приняли в связи с тем, что станция ближе всего находится к горнолыжному курорту - 15 км или около 20 минут пути.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" планирует проложить железнодорожную ветку на Буковель.

Также мы сообщали, что после окончания горнолыжного сезона, карпатский курорт "Буковель" закрыли на карантин.