С 12 декабря текущего года "Укрзализныця" запустит поезда в новом графике движения. Появятся 19 пар новых поездов, еще 49 поездов ускорят. Билеты на них можно купить уже сейчас.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Благодаря новому графику будет создано 29 новых сообщений областных и региональных центров, в том числе в популярных туристических направлениях", - сказано в сообщении.

Среди наиболее ускоренных поездов:

№13/14 Киев – Солотвино – из Киева будет добираться быстрее на 3 часа 16 минут и на 2:20 обратно;

№77/78 Харьков – Мариуполь – из Харькова будет добираться на 2:05 быстрее и на 3:29 обратно;

№84/83 Киев – Мариуполь – из Киева будет добираться на 2:13 быстрее и на 1:24 быстрее обратно;

№108/107 Одесса – Ужгород – из Одессы будет добираться на 1:15 быстрее и на 1:29 обратно;

№145/146 Киев – Измаил – из Киева будет добираться быстрее на 0:49 и на 1:02 обратно.

Кроме того, появятся 7 новых рейсов на лыжный курорт Буковель:

№5/6 Мариуполь – Рахов;

№15/16 Харьков - Рахов;

№55/56 Киев - Рахов;

№95/96 Киев - Рахов;

№25/26 Одесса - Рахов;

№125/126 Николаев - Рахов;

№130/129 Кременчуг – Ворохта.

"Среди новых рейсов отдельно следует отметить поезд №5/6 сообщением Мариуполь - Рахов, который стал самым длинным поездом страны и будет преодолевать на своем пути 1806 км, при этом давая возможность жителям Мариуполя добраться до Львова за 21 час вместо 29, как было в альтернативном маршруте", - говорится в сообщении.

Напомним, с 21 октября в регионах Украины, где установлен желтый, оранжевый или красный уровень карантина, межрегиональные перевозки пассажиров разрешены только при наличии у всех водителей и пассажиров ковид-сертификатов, документов подтверждающих вакцинацию или справка об отрицательном результате теста на коронавирус.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" развернула пункты тестирования и вакцинации на вокзалах, в таких пунктах прививки сделали уже десятки тысяч людей.