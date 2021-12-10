К новогодним и рождественским праздникам "Укрзализныця" назначила ряд дополнительный рейсов, увеличила периодичность и добавила вагонов к поездам популярных в этот период года направлений.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ".

"Укрзализныця" назначила такие дополнительные поезда:

№ 235/236 Киев – Ужгород (через Славское); Будет отправляться из Киева с 23 декабря по 10 января, кроме 31 декабря, в 20:29. В Ужгород он будет прибывать в 11:30. Из Ужгорода поезд будет отправляться с 24 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 19.06 и прибывать в Киев в 11.28

№249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы; Будет отправляться из Киева с 23 декабря по 11 января, кроме 31 декабря, в 16:50. В Черновцы он прибудет в 8:20. Из Черновцов поезд будет отправляться в 21:30 с 24 декабря по 12 января, кроме 31 декабря, и будет прибывать в Киев в 14:16.

№ 259/260 Сумы, Киев – Ворохта (через Буковель); Будет отправляться через день из Сум с 24 декабря по 10 января в 15:40, в Ворохту он прибывает в 12:06. Обратно из Ворохты поезд будет отправляться с 25 декабря по 11 января в 14.30 и прибывать в Сумы в 9.56.

№123/124 Киев – Одесса; Будет отправляться из Киева 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 8.06, в Одессу он прибывает в 18.15. Из Одессы поезд будет отправляться 29, 30 декабря и 2, 3, 8, 9 января в 10:56 с прибытием в Киев в 20:31.

№211/212 Харьков – Львов; Будет отправляться через день из Харькова в 16:13 с 24 декабря по 10 января с прибытием во Львов в 12:23. Со Львова поезд будет отправляться в 15:25 с 25 декабря по 11 января и прибывать в Харьков в 10:25.

№167/168 Львов – Одесса; Будет отправляться из Львова 29, 30 декабря и 3, 9 января в 9:40. В Одессу поезд прибывает в 20:46. Из Одессы отправление в 9:53 29, 30 декабря и 3, 9 января и прибытие во Львов в 21:05.

№238/237 Одесса – Ужгород. Будет отправляться через день из Одессы с 24 декабря по 9 января в 22:32. В Ужгород он будет прибывать в 15.59. Обратно из Ужгорода отправление с 25 декабря по 10 января в 19.56 с прибытием в Одессу в 13.17.

№ 201/202 Ковель – Киев; Будет отправляться из Ковеля 23, 27 декабря и 2, 9 января в 18:53. В Киев он будет прибывать в 4:45. Обратно из Киева поезд будет отправляться 24, 30 декабря и 5 января в 23:10 и прибывать в Ковель в 8:30.

№197/198 Ковель – Киев. Будет отправляться из Ковеля 30 декабря и 3, 9 января в 11:27. В Киев он будет прибывать в 20.39. Из Киева поезд будет отправляться 30 декабря и 3, 9, 10 января в 6:15 и прибывать в Ковель в 14:48.

Удлиненные маршруты:

Поезд №75/76 Кривой Рог – Киев в Хмельницкий,

Поезд №779/780 Сумы – Киев в Винницу,

Поезд №57/58 Киев – Яремче в Ворохту (через Буковель).

Увеличение периодичности:

Поезд №757/758 Киев – Могилев-Подольский будет отправляться из Киева 27, 30 декабря и 3 января. Из Могилев-Подольского отправления 28, 31 декабря и 4 января.

"На период новогодних и рождественских перевозок наблюдается увеличенный спрос на поезда в рекреационные зоны Карпат – даже по сравнению с докарантинным периодом сезона 2019/2020 года.", - сказано в сообщении.

Напомним, 10 декабря открылся горнолыжный сезон в Буковеле. Попасть туда можно только с ковид-документом.

Также сообщалось, что на горнолыжных курортах Украины на одежду вакцинированных повесят наклейки.