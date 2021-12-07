Пока в Украине прогнозируют подорожание овощей, средняя цена ингредиентов для борща в текущем году уже выросла в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Специалисты объясняют существенный рост цен нестабильной ситуацией на агрорынке.

Об этом пишет EastFruit.

По данным экспертов, оптовые цены на морковь выше прошлогодних в два раза, цены на лук - в 2,5 раза, стоимость белокочанной капусты и свеклы поднялась в три раза.

Единственным ингредиентом борща, который за год подешевел, оказалась картошка. Средние оптовые цены на нее сейчас на треть ниже, чем годом ранее.

Одной из ключевых причин подорожания "борщевого набора", по словам аналитиков, является сокращение площадей посевов из-за неблагоприятных погодных условий и ухудшение прибыльности выращивания этих культур на фоне роста цен на зерновые и масличные культуры.

Также на выращивание овощей негативно повлияло открытие рынка земли. Экономист Андрей Ярмак считает, что аграрии буквально вынуждены скупать землю, направляя в это свободные ресурсы, которые иначе могли бы быть инвестированы в сельскохозяйственное производство.

Ранее мы писали, что порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 65,16 гривен. По сравнению с октябрем прошлого года стоимость поднялась на 5,52%.

Также "Страна" разбиралась, почему украинские овощи стали дороже импортных.