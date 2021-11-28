С наступлением холодного времени года на рынке пищевой продукции уменьшается предложение свежих овощей и фруктов. Большинство из них на полках магазинов импортируются и могут отпугивать покупателей возможным наличием консервантов, которыми их обработали перед отправкой, или высокой ценой. Альтернативой могут быть замороженные фрукты и овощи.

На официальной странице пресс-служба Минздрава в Facebook объяснила, можно ли извлечь пользу из замороженных продуктов.

Необходимо знать, что любой плод начинает терять свои питательные свойства, как только его сорвали. Условный огурец или груша по пищевой ценности обеднеют, пока дойдут до стола. Но это вполне нормальный процесс и его не нужно бояться.

Сорванные фрукты и овощи используют собственные питательные вещества для поддержания жизнедеятельности. А вот замораживание помогает замедлить этот процесс, поскольку тормозится окисление плода.

В этом случае ключевую роль играет время, а именно, как быстро фрукты и овощи пройдут путь от сбора до морозильной камеры. Именно заморозка замедляет процесс понижения питательности продукта, но скорость, с которой теряется эта питательность, сильно различается у разных овощей и фруктов.

Если мы говорим о промышленных масштабах, то процесс замораживания ускорился благодаря современным технологиям. Заводы по переработке находятся недалеко от полей и садов. Соответственно, весь процесс занимает несколько часов. Овощи и фрукты просто не успевают растерять все полезные свойства. В таком замороженном состоянии плоды могут сохраняться долгое время и не терять полезных веществ, если их не размораживать и повторно замораживать несколько раз.

Кроме того, мгновенное влияние низких температур не дает воде, содержащейся в плодах, превратиться в большие кристаллы льда. Клеточные оболочки остаются целыми, а полезные вещества – невредимыми.

Замороженные фрукты и овощи достойно конкурируют с импортными свежими несезонными плодами, которые к тому же часто транспортируются либо незрелыми (они созревают в дороге), либо обработанными. Так компании сохраняют товарный вид продукта. Если нет возможности употреблять в пищу свежие органические несезонные овощи и фрукты в течение года, замороженные плоды станут достойной альтернативой и сделают рацион не только разнообразным, но и полезным и сбалансированным.

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