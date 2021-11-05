В Минздраве Украины рассказали о тарелке здорового питания. Тарелка здорового питания – это подсказка для сбалансированного ежедневного меню.

Об этом сообщает в Facebook Минздрав Украины в пятницу, 5 ноября.

По словам МОЗ, соблюдение простых правил обеспечивает суточную потребность в ключевых пищевых веществах – белках, жирах, углеводах, пищевых волокнах, витаминах, минералах, микроэлементах, биофлавоноидах. Результатом станет высокая физическая и умственная работоспособность и низкий риск опасных заболеваний.

Минздрав рекомендует:

Овощи, фрукты и ягоды обязательно должны быть в вашей тарелке. Съедайте не менее 300 г овощей и 200 г фруктов и ягод в день. Лучше всего добавлять овощи в каждый прием пищи — целый овощ или несколько ложек салата в блюдо. Желательно, чтобы они составляли от четверти до трети вашего рациона. Это не касается картофеля, ведь он крахмалистый, содержит мало клетчатки и много калорий. Ешьте капусту, огурцы, листья салата и другую зелень, лук, тыкву, морковь и другие овощи. Спелое яблоко – отличный вариант перекуса. Также полезны груши, апельсины, бананы, виноград, абрикосы.

Здоровое питание предполагает потребление мяса птицы, рыбы, телятины и т.п. 2–3 раза в неделю желательно есть рыбные блюда, хотя одно из них — из морской жирной рыбы. Хороший выбор — это судак, карп, минтай, хек, лосось, несоленая сельдь и другие. Ежедневно следует съедать 1–2 яйца.

Старайтесь употреблять одну порцию (75 г) бобовых и орехов в сутки.

Это фасоль, горох, красная чечевица и нут.

Это фасоль, горох, красная чечевица и нут. Ешьте ежедневно две столовые ложки разнообразных несоленых и несладких орехов.

Самая большая пищевая ценность в грецких орехах.

Самая большая пищевая ценность в грецких орехах. Предпочитайте цельнозерновые продукты.

Это овсяная, гречневая и пшеничная каши, нешлифованный рис, а также макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб и хлебцы. Выпечку из белой муки лучше потреблять меньше, особенно если в ней много соли и сахара.

Это овсяная, гречневая и пшеничная каши, нешлифованный рис, а также макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб и хлебцы. Выпечку из белой муки лучше потреблять меньше, особенно если в ней много соли и сахара. Старайтесь есть нежирные и несладкие молочные и кисломолочные продукты 2-3 раза в день.

Например, молоко, йогурт, кефир, твердый и кисломолочный творог, сметану. Содержащийся в них кальций усваивается организмом лучше всего. Желательно выбирать продукты без сахара и с невысокой жирностью. Потребление сливочного масла следует ограничить.

Например, молоко, йогурт, кефир, твердый и кисломолочный творог, сметану. Содержащийся в них кальций усваивается организмом лучше всего. Желательно выбирать продукты без сахара и с невысокой жирностью. Потребление сливочного масла следует ограничить. Следите за тем, что написано на этикетках продуктов и выбирайте продукты, содержащие меньше соли и свободных сахаров. Употребляйте достаточное количество воды, пейте, когда испытываете жажду, ведь обезвоживание – опасное состояние для здоровья. Ограничьте потребление калорийных, сладких напитков, не употребляйте алкогольные напитки.

В МОЗ рассказали, как правильно и полезно питаться украинцам. Источник: Facebook/МОЗ Украины

Ранее "Страна" сообщала, что медики напомнили родителям в Украине, как следить за здоровым питанием подростков. Нездоровое питание повлечет серьезные последствия для здоровья, ведь это приводит ко многим болезням. Возникает риск эндокринных заболеваний, расстройств пищеварительной системы, нарушения обмена веществ, наблюдается тенденция к ожирению, патологии системы кровообращения, онкологических заболеваний.

Также мы писали, что ведущий телепередачи "Школа доктора Комаровского", врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал о взаимосвязи питания с онкологическими заболеваниями и развеял мифы о связи между определенными продуктами питания и риском раковых заболеваний.