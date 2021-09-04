После длительных летних каникул детям может быть сложно адаптироваться к ритму учебного года. Однако родители могут помочь школьнику привыкнуть к изменениям и снизить уровень стресса, выполнив несколько рекомендаций.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

В первую очередь, важно следить за питанием ребенка. Ведь рациональное питание - основа и залог формирования здоровья, нужно обеспечить школьника сбалансированным рационом с достаточным количеством питательных веществ и микроэлементов. Стоит спланировать здоровый перекус для ребенка, который он сможет съесть в школе - фрукты, ягоды, орехи или овощи.

Не стоит забывать и о необходимом количестве жидкости, недостаток которой в организме может привести к быстрой утомляемости, плохому самочувствию и потере концентрации.

"Положите в рюкзак бутылку с питьевой водой и периодически напоминайте школьнику о необходимости пить", - рекомендуют в Минздраве.

Помимо правильного питания, нужно создать условия для физической активности, потому что умеренные спортивные нагрузки стимулируют работоспособность и гармоничное развитие ребенка.

"Предложите ребенку выполнять небольшую разминку после каждых 45 минут обучения, а лучше станьте образцом для подражания и собственным примером продемонстрируйте необходимость и целесообразность физической активности", - сказано в сообщении.

Кроме того, в Минздраве рекомендуют не забывать и о важности эмоциональной поддержки для ребенка. Она особо важна для малышей, которые только идут в первый класс и для тех, кто переходит в пятый и столкнется с большим количеством новых дисциплин.





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