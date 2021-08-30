Новый учебный год в украинских школах. начнется традиционно 1 сентября, а первый урок порекомендовали посвятить теме 30-летия независимости Украины. Продолжительность обучения детей составит 175 дней. таким образом, закончится учебный год не позднее 1 июля 2022 года. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

В МОН не исключают, что учеба может проходить дистанционно. Все будет зависеть от эпидемической ситуации.

"Структура и продолжительность учебных года, недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом учреждения в пределах времени, предусмотренного образовательной программой, с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и тому подобное", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 сентября вступают в силу обновленные нормы и порядок организации питания в школах. Но Кабмин установил гибкий переходный период, который продлится до 1 января в 2022-м.

Также стали известны даты школьных каникул в новом учебном году:

осенние - 25 - 31 октября;

зимние - 25 декабря - 9 января;

весенние – 28 марта - 3 апреля;

летние - 1 июня - 31 августа.

Ранее "Страна" писала о том, что с нового учебного года школьники начнут получать электронные свидетельства об окончании начальной школы.

Также мы сообщали, что в Кабмине рассказали, в каком режиме украинские школьники вернутся за парты 1 сентября.